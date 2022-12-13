



Илон Маск распустил Совет по доверию и безопасности Twitter

В понедельник вечером, 12 декабря, компания Twitter распустила свой Совет по доверию и безопасности, пишет The Wall Street Journal.



“Поскольку Twitter переходит на новый этап, мы просматриваем, как лучше всего привлечь внешнее понимание наших продуктов и разработки политики. В рамках этого процесса мы решили, что Совет доверия и безопасности — не лучшая структура для этого”, — говорится в электронном письме, подписанном Twitter.



Совет был распущен в тот же день, когда Twitter начал увеличивать свои доходы, не связаны с цифровой рекламой, путем повторного введения платной услуги подписки Twitter Blue. Платным подписчикам показывают меньше рекламы и предлагают дополнительные функции в Твиттер.



С тех пор как Маск купил Twitter было непонятно, какую роль будет играть Совет доверия и безопасности. Маск обсуждал возможность создания совета по модерации контента, но не объяснил, как он может взаимодействовать с Советом доверия и безопасности.



В прошлом месяце Twitter отложил регулярное запланированное заседание Совета доверия и безопасности до 15 декабря. На прошлой неделе Twitter перенес дату на понедельник, 12 декабря.



В понедельник корпорация Twitter заявила, что возобновляет регистрацию в Twitter Blue для пользователей iOS и веб-пользователей, а также заменяет отметку “официальный” золотой галочкой в некоторых бизнес-аккаунтах на платформе социальных сетей.