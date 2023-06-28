



Илон Маск регулярно принимает кетамин

Илон Маск принимает кетамин. Он сообщил, что принимает небольшие дозы кетамина для лечения депрессии, а также заметил, что принимает этот препарат в рекреационных целях, согласно недавней публикации The Wall Street Journal.



Издание утверждает, что миллиардер принимает полные дозы препарата на вечеринках, ссылаясь на людей, которые видели, как Маск употреблял кетамин.

Маск не ответил на просьбу издания о комментарии перед публикацией. Но написал твит об использовании кетамина для лечения депрессии менее чем через два часа после публикации The Journal.



“В США депрессию диагностируют слишком часто, но для некоторых людей это действительно проблема химии мозга”, — написал Маск в Twitter ранним утром во вторник. “Но зомбирование людей антидепрессантами, безусловно, происходит слишком часто. Из того, что я видел у друзей, иногда принимать кетамин является лучшим вариантом, чем обычные лекарства, отпускаемые по рецепту”.



Кетамин – NMDA-антагонист, применяемый в качестве средства для наркоза в медицине и ветеринарии. Реже используется как обезболивающее и для лечения бронхоспазма. Является также диссоциативным веществом.