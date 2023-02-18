



Илон Маск пожертвовал на благотворительность около $1,95 млрд в акциях Tesla

Гендиректор Tesla Илон Маск пожертвовал акции Tesla стоимостью $1,95 млрд на благотворительность в прошлом году, показала поданная в SEC декларация.



Маск пожертвовал около 11,6 млн акций в период с августа по декабрь прошлого года, однако не ясно какие организации были получателями.



В 2021 году Маск пожертвовал около $5,74 млрд.



Маск может получить выгоду от дарения акций Tesla, если он передаст их на благотворительность, поскольку акции, переданные благотворительным организациям, не облагаются налогом на прирост капитала, как в случае их продажи.



Маск подписал Giving Pledge в 2012 году, обязательство некоторых миллиардеров отдать не менее половины своего состояния на благотворительность в течение жизни или после смерти.



В 2001 году он основал Фонд Маска, предлагающий гранты на "разработку безопасного искусственного интеллекта на благо человечества", среди прочих целей.



Маск сейчас владеет примерно 13% акций Tesla.