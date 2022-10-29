



Илон Маск: никаких изменений в политику контроля контента в Twitter не вносилось

Миллиардер Илон Маск, который вчера завершил сделку по покупке социальной сети Twitter и уже успел уволить трех высокопоставленных сотрудников компании, включая генерального директора, уточнил в твите, что никаких изменений в политику мониторинга контента пока не внесено.



Пояснение Маска последовало за потоком запросов и требований восстановить аккаунты пользователей в Твиттере, заблокированные из-за нарушений контентной политики компании, а также снять "теневые блоки" с пользователей, которые утверждают, что подверглись дискриминации против, в том числе после выражения спорных мнений.