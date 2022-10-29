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Илон Маск: никаких изменений в политику контроля контента в Twitter не вносилось
29.10.2022 08:22 Евгения Маркова

Илон Маск: никаких изменений в политику контроля контента в Twitter не вносилось

Миллиардер Илон Маск, который вчера завершил сделку по покупке социальной сети Twitter и уже успел уволить трех высокопоставленных сотрудников компании, включая генерального директора, уточнил в твите, что никаких изменений в политику мониторинга контента пока не внесено.

Пояснение Маска последовало за потоком запросов и требований восстановить аккаунты пользователей в Твиттере, заблокированные из-за нарушений контентной политики компании, а также снять "теневые блоки" с пользователей, которые утверждают, что подверглись дискриминации против, в том числе после выражения спорных мнений.

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