



ИИ стал генерировать описания к видео на YouTube

Видеохостинг YouTube начал тестировать новую функцию. С ее помощью искусственный интеллект (ИИ) генерирует описание к видео. Об этом сообщает поддержка видеохостинга.



Пока что аннотации есть не под каждым видео — функцию тестируют на англоязычных роликах. Видеть текст могут только некоторые пользователи платформы.



Компания уверяет, что ИИ поможет пользователям определиться с выбором видео. При этом текст искусственного интеллекта не заменит описания авторов видео.



Ранее ученые провели опыт, в ходе которого нейросеть GPT-3 прошла тест на ассоциативное мышление лучше, чем человек. В среднем ИИ делал ошибки на 20% реже.



Ранее сообщалось, что на YouTube появится автоматическая озвучка на иностранные языки с помощью ИИ.



Кроме того, компания INfilms анонсировала выпуск первого фильма, полностью созданного нейросетью. Фильм "Genesis" - это антиутопическая научно-фантастическая эпопея. Его автор Николас Нойберт рассказал, что за семь часов он создал 316 запросов в Midjourney, 128 изображений, 310 видео в Runway, и одно видео, сгенерированное с помощью текста. На это он потратил $125.



