ИИ показал, как Майкл Джексон выглядел бы сейчас

Искусственный интеллект показал, как король поп-музыки Майкл Джексон выглядел бы сейчас, если бы не умер.



По данным газеты The Mirror, легендарный певец, безусловно, состарился, но по чертам лица можно с легкостью его узнать.



ИИ изобразил его в парике, который он носил при жизни, чтобы скрыть ожоги на голове, которые получил на съемках рекламы Pepsi.



На одном из фото Джексон сидит в шляпе, на другом - в очках-авиаторах. На всех кадрах Майкл выглядит удрученным и грустным, как и в последние годы жизни.



Intriguing AI recreation of Michael Jackson sparks discussions! 👑🎤 Aging, wigs, burns, and tattoos all captured in stunning detail. MJ's journey reflected through these images. 📸🤖 #MichaelJackson #AIRecreation #IconicJourney pic.twitter.com/8BO9mUg4dC