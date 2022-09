ИИ показал, что находится "за границами" известных картин

Разработчики модели искусственного интеллекта DALL-E добавили новую функцию в свое детище. Теперь система может может "дорисовывать" любое заданное изображение.



Разработчики OpenAI добавили новую функцию "Outpointing", благодаря которой ИИ может создавать новые визуальные эффекты, расширяющие границы любого заданного изображения.



Функцию уже протестировали. ИИ показал, что же находится, по его мнению, за пределами известных картин. Стоит отметить, что технология "расширяет" изображения, основываясь на подсказках пользователей.





Used DALL-E 2’s new “outpainting” feature to expand the world’s greatest work of art… pic.twitter.com/0HXQzngt9P