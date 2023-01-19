



"Игры непокоренных": принц Гарри навлек на себя гнев военных

Принц Гарри может лишиться своей роли в "Играх непокоренных" из-за комментариев в мемуарах "Запасной", которые произвели эффект разорвавшейся бомбы.



Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники среди военных.



Слова Гарри о том, как он убил 25 талибов в Афганистане, вызвали возмущение и отвращение в военном сообществе.



В частности, герцог Сассекский рассказал, что воспринимал убитых им не как людей, а скорое как "шахматные фигурки", которые нужно снять с доски. Также он воспринимал их как "злодеев, которых нужно уничтожить, чтобы они больше не смогли убивать хороших людей".



После этих комментариев эксперты считают, что Гарри больше нельзя быть лицом "Игр непокоренных" - международных соревнований для раненых военнослужащих и ветеранов, которые он же и основал. Игры должны состоятся в сентябре в Дюссельдорфе.