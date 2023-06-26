



Игра на опережение: Кевин Костнер считает, что супруга обошлась с ним нечестно

Жена актера Кевина Костнера Кристин Баумгартнер рассказала, что он не сдержал слова в некоторых вопросах, касающихся их развода. Но оказывается сама женщина тоже, по словам актера, поступила нечестно. Об этом пишет Daily Mail.



Друзья актера рассказали, что Кевин Костнер и его жена обсудили предстоящий развод, но хотели согласовать все детали. Но Кристин Баумгартнер первой подала на развод. Поэтому Костнер на следующий день сам сообщил детям известие, хотя Кристин просила его сделать это вместе.



"Он просил, чтобы все прошло тихо ради детей, ведь уже прошел через непростой развод в прошлом. А здесь на следующее утро первая новость, что Кристин подала бумаги на развод. Кевин был шокирован. Теперь Кристин делает его монстром в глазах окружающих", – делится близкий друг актера.



Сама же женщина заявила, что Костнер рассказал об их разводе детям с помощью звонка в Zoom, который длился всего десять минут.



"Для меня было важно, чтобы дети лично узнали обо всем от нас вместе. Я объяснила Кевину, как важно говорить с детьми об этом вдвоем. Я попросила сказать как можно раньше, чтобы они не узнали обо всем от других", – рассказала Кристин Баумгартнер, которая от брака с актером имеет троих детей – 13-летнюю Грейс, 14-летнего Хейса и 16-летнего Кайдена. “Он проигнорировал меня, хотя я была права, ведь опиралась на исследования и собственные отношения с детьми”.



Также Костнер требует, чтобы Кристин уехала из их дома. Кевин дал ей 1,2 миллиона долларов, чтобы она купила новую квартиру.



У актера кроме детей от Кристин, есть еще трое детей от предыдущих отношений.