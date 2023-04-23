



Игорь Верник снова женился: третья супруга младше актера на 16 лет

Известный российский актер Игорь Верник женился в третий раз – избранницей 59-летнего шоумена стала продюсер сериалов Наталья Шнейдерова. Фотографией брачной церемонии молодоженов поделился в соцсетях брат артиста Вадим Верник.



“Мой любимый брат женился! Наташа, ты знаешь, как я тебя обожаю! Счастлив за вас!”, – написал он.



Вадим рассказал, что брат и его невеста, которая младше Игоря на 16 лет, расписались ещё осенью 2022 года, но отпраздновать свадьбу решили весной.

Для торжественного события Игорь выбрал классический костюм. Наталья появилась на церемонии в белом романтичном платье, держа в руках нежный букет ромашек.



Со своей первой женой Маргаритой, выпускницей факультета иностранных языков, Верник прожил шесть лет. Когда они поженились, ему было 22 года. Актер до сих пор жалеет, что позволил первой супруге сделать несколько абортов. Тогда он “больше думал о карьере, а не о семье”. После развода Маргарита уехала Израиль.Второй женой актера стала Мария Казакова, которую Верник встретил в магазине и “сразу подумал, что хочет такую жену”. Они обменялись телефонами и начали встречаться, а потом стали жить вместе. Тогда карьера Верника резко пошла вверх, у него были популярность и много работы. Мария же чувствовала себя одиноко. Супруги прожили вместе десять лет, у них родился сын Григорий, которому сейчас 23 года. Верник и его вторая жена развелись в 2009 году. По словам артиста, причиной провального брака стала его работа.Наталья Шнейдерова – известный продюсер, при ее участии были запущены в прокат сериалы “Моя прекрасная няня”, “Бедная Настя”, “Не родись красивой", “Закрытая школа” и другие.“Всю жизнь я мечтал встретить ту единственную. У меня перед глазами был пример родителей, которые так сильно любили друг друга”, – поделился артист.