



Игорь Николаев в реанимации после экстренной операции на сердце

Композитор был срочно госпитализирован 15 сентября. Российскому певцу и композитору провели срочную операцию на сердце. Пока врачи оценивают состояние пациента как тяжелое.



Источник подтвердил, что сразу после госпитализации врачи направили Николаева в реанимацию, так как ритм его сердца сильно сбивался – то замедлялся, то ускорялся. Это было 15 сентября, а спустя три дня медики решили провести операцию, так как помочь другими мерами было нельзя.



“Игорь Николаев перенес операцию по коронарному шунтированию, сейчас он находится в реанимации”, – сообщили в больнице.





Сам артист и его окружение на связь не выходят и никак не комментируют госпитализацию. Только спустя сутки после новостей о начале лечения в окружении артиста на условиях анонимности делились, что Николаев общается с близкими по телефону.



Стоит отметить, что проблемы с сердцем у композитора возникают не в первый раз. В начале 2023 года 63-летний артист попал в больницу с инфарктом. Музыканта прооперировали и поставили ему два стента. Тогда упорно ходили слухи, что Николаеву стало плохо на фоне семейных скандалов. После ссоры артист почувствовал себя нехорошо и ему вызвали скорую помощь. Тогда все обошлось и вскоре музыкант заявил, что операция и семейные ссоры – это всего лишь слухи.



