Игорь Николаев экстренно госпитализирован
В четверг, 14 сентября, в Москве экстренно госпитализировали российского композитора Игоря Николаева.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, 63-летнего композитора экстренно доставили в одну из клиник российской столицы.
По предварительным данным, он жаловался на боли в груди и проблемы с сердцем. В каком состоянии находится Николаев, неизвестно.
Отметим, что в январе в СМИ распространяли информацию о том, что артист в критическом состоянии. Он опроверг эти слухи, отметив, что проходил плановое обследование.