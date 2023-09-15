



Игорь Николаев экстренно госпитализирован

В четверг, 14 сентября, в Москве экстренно госпитализировали российского композитора Игоря Николаева.



Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Уточняется, 63-летнего композитора экстренно доставили в одну из клиник российской столицы.



По предварительным данным, он жаловался на боли в груди и проблемы с сердцем. В каком состоянии находится Николаев, неизвестно.



Отметим, что в январе в СМИ распространяли информацию о том, что артист в критическом состоянии. Он опроверг эти слухи, отметив, что проходил плановое обследование.

