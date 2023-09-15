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Игорь Николаев экстренно госпитализирован
15.09.2023 12:12 Алина Груднева

Игорь Николаев экстренно госпитализирован

В четверг, 14 сентября, в Москве экстренно госпитализировали российского композитора Игоря Николаева.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, 63-летнего композитора экстренно доставили в одну из клиник российской столицы.

По предварительным данным, он жаловался на боли в груди и проблемы с сердцем. В каком состоянии находится Николаев, неизвестно.

Отметим, что в январе в СМИ распространяли информацию о том, что артист в критическом состоянии. Он опроверг эти слухи, отметив, что проходил плановое обследование.
 

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