



Иерусалим: возле резиденции Герцога остаются десятки демонстрантов

Дорога возле резиденции президента Исаака Герцога снова открыта, но десятки людей все еще остаются на улице Ханаси в Иерусалиме после того как основная часть демонстрантов против правительственной судебной реформы начала марш к дому Нетаниягу.



На плакатах, которые держат протестующие, надписи: "Ярив Левин, это не Польша", "Биби, Сара, это не Венгрия" и "Мы не будем молчать, если не будет равенства перед законом".



Полиция установила блокпосты, препятствующие продвижению протестующих к временной резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу на улице Азза.

