



Иерусалим остается крупнейшим городом Израиля с почти 1 миллионом жителей

Согласно данным, опубликованным Центральным статистическим бюро в среду в преддверии Дня Иерусалима, Иерусалим остается крупнейшим городом Израиля с населением 984 500 человек, что составляет около 10% всего населения страны.



По состоянию на конец 2022 года 60,8% жителей города были евреями или неарабами, а 39,2% - арабами. Около 29% жителей города были харедим, что составляло около половины еврейского населения города.



В 2022 году население столицы выросло примерно на 13 200 жителей, при этом из города уезжает больше людей, чем переезжает в город. Население города увеличилось на 20 200 человек за счет естественного прироста, еще около 8 500 человек переехали в город из-за границы, а 15 500 человек эмигрировали из города в другие населенные пункты по всему Израилю.



Большинство людей, переехавших в Иерусалим в 2022 году, переехали из Бейт-Шемеша, Тель-Авива и Бней-Брака. Большинство людей, покинувших город, переехали в Бейт-Шемеш, Тель-Авив и Гиват-Зеев.



33% жителей города составляют дети в возрасте 14 лет и младше, в то время как только 9,6% жителей города имеют возраст 65 лет и старше, что делает Иерусалим относительно "молодым" городом по сравнению с другими муниципалитетами.



В 2021 году поженились 6 979 женихов и 7 152 невесты из Иерусалима. Средний возраст вступления в первый брак в Иерусалиме немного ниже, чем в среднем по стране.



Уровень рождаемости в Иерусалиме составлял 3,86 ребенка на женщину, что выше, чем в среднем по стране, который составляет 3 ребенка на женщину. Среди евреев и другого неарабского населения коэффициент рождаемости составлял 4,39 на женщину, а среди арабов - 3,09.



Средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка, примерно на три года ниже, чем в среднем по стране в других странах: 24,9 года по сравнению с 27,8 годами.



Среднее домохозяйство в Иерусалиме включает 3,75 человека, а в среднем по стране - 3,19 человека.



50,4% населения города являются частью рабочей силы в Иерусалиме по сравнению с 63,3% населения по всей стране. Кроме того, 86,2% работающих жителей Иерусалима работают в городе.



Около двух третей (65%) жителей города в возрасте 20 лет и старше живут в Иерусалиме с момента своего рождения. 81% жителей города живут в Иерусалиме более 20 лет.



Почти 90% людей в возрасте 20 лет и старше довольны своей жизнью в городе, что соответствует среднему показателю по стране.



93% работающих иерусалимцев сообщили о высокой степени удовлетворенности работой. 55% удовлетворены своим финансовым положением, при этом 74% евреев удовлетворены своим финансовым положением и только 26% арабов чувствуют то же самое.



44% жителей Иерусалима сообщили, что им трудно покрывать свои ежемесячные расходы, при этом об этом сообщили 23% жителей-евреев и 78% жителей арабов. 77% арабских жителей сообщают, что чувствовали себя бедными в прошлом году.



Интернетом пользуются 86% жителей города.



В 2021-2022 учебном году в начальных школах города обучались 85 144 ребенка, в том числе около 58 000 детей в ультраортодоксальных школах, около 15 000 в религиозных государственных школах и около 12 тысяч в светских государственных школах.



Процент учащихся 12-х классов, имеющих право на получение аттестата зрелости, в Иерусалиме оставался низким и составлял 39% по сравнению со средним показателем по стране в 71%.



Около половины из 44,1 тысячи студентов университетов и колледжей Иерусалима являются жителями региона. 19,4 тысячи студентов учились в Еврейском университете в Иерусалиме, 18,4 тысячи - в восьми академических колледжах и 6,3 тысячи - в пяти академических колледжах.



В 2020 году около 2000 жителей Иерусалима предстали перед судом за уголовные преступления, в том числе около 1,6 тыс. были осуждены.



По состоянию на середину 2022 года в Иерусалиме насчитывалось 241 118 жилых квартир. Количество квартир выросло примерно на 1,1% с 2021 по 2022 год, в то время как в среднем по стране рост составил 1,9%.



В столице соотношение численности населения к количеству квартир составляет четыре человека на квартиру по сравнению со средним показателем по стране 3,3 человека на квартиру.



В 2022 году было выдано рекордное количество разрешений на строительство 7280 новых квартир, что составляет около 9,3% всех разрешений на строительство, выданных в Израиле в этом году, и вдвое больше, чем было выдано в 2021 году.



40,1% отходов в Иерусалиме в 2021 году было отправлено на переработку, что является высоким показателем по сравнению со средним показателем по стране (23,5%). По сравнению с 18 крупнейшими городами Израиля Иерусалим занимает первое место по утилизации отходов.



43% жителей Иерусалима довольны количеством зеленых насаждений возле своего дома, при этом 65% жителей-евреев удовлетворены по сравнению с 7% жителей арабов.



Жители Иерусалима использовали около 68,2 кубических метра воды на человека в 2021 году, что меньше, чем в среднем по стране, который составляет 80 кубических метров на человека.



69% жителей Иерусалима в возрасте 20 лет и старше сообщили, что в районах, где они живут, недостаточно парковочных мест. 28% жителей Иерусалима сообщают, что их беспокоит шум снаружи их квартир.



27% жителей Иерусалима сообщают, что чувствовали дискриминацию в прошлом году, в том числе 38% всего еврейского населения и 53% харедимского населения.

