



Иерусалим: демонстранты направляются к дому Нетаниягу

Через полтора часа антиправительственной акции протеста у резиденции президента в Иерусалиме толпа из нескольких сотен демонстрантов начала марш в сторону Азза-роуд, где находится временная резиденция премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Ранее полиция установила блокпосты, чтобы не дать толпе приблизиться к дому премьера.



Толпа, в том числе семьи с маленькими детьми, носящие кипы и пожилые жители, кричат: "В моей стране три ветви власти, три!"



Демонстранты протестуют против предложений министра юстиции Ярива Левина по реформе судебной системы.

עזה פינת ארלוזורוב, הפגנה מהרגועות שראינו בואכה ימי בלפור pic.twitter.com/xXM1B58X2r — Haim Goldich | חיים גולדיטש (@HGoldich) January 14, 2023