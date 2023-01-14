Иерусалим: демонстранты направляются к дому Нетаниягу
Через полтора часа антиправительственной акции протеста у резиденции президента в Иерусалиме толпа из нескольких сотен демонстрантов начала марш в сторону Азза-роуд, где находится временная резиденция премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Ранее полиция установила блокпосты, чтобы не дать толпе приблизиться к дому премьера.
Толпа, в том числе семьи с маленькими детьми, носящие кипы и пожилые жители, кричат: "В моей стране три ветви власти, три!"
Демонстранты протестуют против предложений министра юстиции Ярива Левина по реформе судебной системы.