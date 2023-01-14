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Иерусалим: демонстранты направляются к дому Нетаниягу
14.01.2023 21:46 Евгения Маркова

Иерусалим: демонстранты направляются к дому Нетаниягу

Через полтора часа антиправительственной акции протеста у резиденции президента в Иерусалиме толпа из нескольких сотен демонстрантов начала марш в сторону Азза-роуд, где находится временная резиденция премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Ранее полиция установила блокпосты, чтобы не дать толпе приблизиться к дому премьера.

Толпа, в том числе семьи с маленькими детьми, носящие кипы и пожилые жители, кричат: "В моей стране три ветви власти, три!"

Демонстранты протестуют против предложений министра юстиции Ярива Левина по реформе судебной системы.

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