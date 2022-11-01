



Идя голосовать, возьмите зонт: погода будет дождливой

В день выборов погода будет переменно-облачной, с понижением температуры. На территории всей страны ожидаются дожди, в некоторых районах они могут быть кратковременными. В других местах пройдут сильные дожди с грозами.



Воздух в горах на севере прогреется до 17 градусов. В Хайфе ожидается 22 градуса тепла, в Тель-Авиве - 25, в Иерусалиме - 19, в Беэр-Шеве - 26, в Мицпе-Рамон - 19. В Эйлате будет теплее всего, столбик термометра здесь поднимется до 28 градусов.

