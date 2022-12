Идеология превосходства белой расы в онлайн-играх резко усилилась в 2022 году

Согласно новому отчету Антидиффамационной лиги, в этом году идеи превосходства белой расы получили широкое распространение благодаря онлайн-видеоиграм, особенно среди взрослых, пишет Bloomberg.



Каждый пятый взрослый сообщил, что сталкивался с идеологией превосходства белой расы, что более чем вдвое превышает показатель годом ранее. В то же время 15% опрошенных геймеров-подростков и детей младшего возраста заявили, что общались с людьми, которые "верят, что белые люди превосходят людей других рас", говорится в отчете. В опубликованном в среду отчете ADL было опрошено 2134 американца, играющих в видеоигры.



Геймеры чаще всего слышали взгляды сторонников превосходства белой расы в Call of Duty от Activision Blizzard Inc. , Grand Theft Auto от Take-Two Interactive Software Inc. , Valorant от Riot Games и Fortnite от Epic Games Inc.



"Игровые компании мало что делают, чтобы остановить это", — сказал Дэниел Келли, директор по стратегии и операциям в Центре технологий и общества ADL, отметив, что Roblox Corp. — единственная "крупная игровая компания, имеющая явную политику анти-экстремизма".



Когда Epic Games обратилась за комментариями к отчету ADL, она сослалась на свои принципы сообщества, которые запрещают дискриминацию и домогательства. Представитель Activision Blizzard Джо Кристинат также сослался на кодекс поведения Call of Duty , который запрещает домогательства и дискриминацию.



"Наши игры созданы для радости и общения, — говорит Кристинат. — Здесь нет места ненависти. Мы решительно поддерживаем важную работу ADL и ценим наше сотрудничество. Мы с нетерпением ждем возможности углубить нашу работу с ними и другими, чтобы вместе искоренить ненависть".



Представитель Riot Games сказал, что "создание безопасной и инклюзивной среды для всех игроков является основой нашей миссии", добавив, что компания принимает "активные меры для предотвращения и борьбы с любым подобным поведением в наших играх".



"Тем не менее, мы знаем, что это пространство, где работа никогда не заканчивается, поэтому мы будем продолжать проявлять бдительность, чтобы сделать игры положительными для всех", — заявил представитель, отметив, что у компании есть несколько политик и технологий для борьбы с дискриминацией и домогательствами.