



IBM покупает израильский стартап по обеспечению безопасности облачных данных

Компания Polar Security, основанная в Тель-Авиве два года назад, разработала платформу для управления состоянием безопасности данных, новой области кибербезопасности, которая занимается идентификацией и отслеживанием того, где хранятся конфиденциальные облачные данные, кто имеет к ним доступ и как они используются.



Компания утверждает, что платформа может обнаруживать основные проблемы безопасности в различных областях, от политик и конфигураций до использования данных, и стремится решить растущую проблему "теневых" данных - конфиденциальной информации, которая не отслеживается и не управляется.



"После обнаружения Polar Security классифицирует данные, отображает потенциальные и фактические потоки этих данных и выявляет уязвимости, такие как неправильные конфигурации, чрезмерные права и поведение, нарушающее политику или правила", — написал Динеш Нирмал, старший вице-президент IBM. в блоге.



"Основываясь на методологии приоритизации на основе рисков, Polar Security предоставляет отчеты об устранении, в которых выявляются наиболее серьезные риски безопасности и нарушения нормативных требований, а также анализ основных причин и практические рекомендации по их устранению", - добавил Нирмал.



Финансовые детали сделки не разглашаются. IBM приобрела более 30 компаний в области гибридного облака и искусственного интеллекта с тех пор, как Арвинд Кришна стал генеральным директором компании в апреле 2020 года.



IBM интегрирует технологию Polar Security в свое семейство продуктов для защиты данных Guardium.



Это предоставит клиентам платформу безопасности данных, которая "охватывает все типы данных во всех местах хранения — SaaS, локально и в общедоступной облачной инфраструктуре", — пишет Нирмал.

