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Хью Джекмана проверили на рак: известен результат
07.04.2023 21:32 Алина Груднева

Хью Джекмана проверили на рак: известен результат

Популярный американский актер Хью Джекман, которого многие любят за роль "Росомахи", прошел обследование на предмет рецидива злокачественной базальноклеточной карциомы.

Биопсия на носу у звезды франшизы "Люди Икс" на предмет рака кожи, к счастью, дала отрицательный результат.

"Мои биопсии дали отрицательный результат! Спасибо за всю любовь. Я чувствую это!", — поделился Джекман радостной новостью.

Актер призвал поклонников следить за своим здоровьем и пользоваться солнцезащитным кремом с высоким уровнем SPF, чтобы избежать рака кожи.

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