



Хью Джекмана проверили на рак: известен результат

Популярный американский актер Хью Джекман, которого многие любят за роль "Росомахи", прошел обследование на предмет рецидива злокачественной базальноклеточной карциомы.



Биопсия на носу у звезды франшизы "Люди Икс" на предмет рака кожи, к счастью, дала отрицательный результат.



"Мои биопсии дали отрицательный результат! Спасибо за всю любовь. Я чувствую это!", — поделился Джекман радостной новостью.



Актер призвал поклонников следить за своим здоровьем и пользоваться солнцезащитным кремом с высоким уровнем SPF, чтобы избежать рака кожи.