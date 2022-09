Хью Джекман вернется к роли Росомахи

Известный актер Хью Джекман появится в роли Росомахи в третьей части "Дэдпула".



Об этом заявил исполнитель главной роли Райан Рейнольдс.



Актер опубликовал видео о разработке третьей части фильма, в котором спросил у Джекмана, не хочет ли он снова сыграть Росомаху. Хью Джекман ответил согласием.



Премьера фильма ожидается в 2024 году.





Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu