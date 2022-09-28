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Хью Джекман вернется к роли Росомахи
28.09.2022 10:27 Ольга Белозерова

Хью Джекман вернется к роли Росомахи

Известный актер Хью Джекман появится в роли Росомахи в третьей части "Дэдпула". 

Об этом заявил исполнитель главной роли Райан Рейнольдс. 

Актер опубликовал видео о разработке третьей части фильма, в котором спросил у Джекмана, не хочет ли он снова сыграть Росомаху. Хью Джекман ответил согласием.

Премьера фильма ожидается в 2024 году. 

 

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