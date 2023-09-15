



Хью Джекман решил развестись через почти 30 лет брака

Главный "Росомаха" Голливуда Хью Джекман решил развестись со своей супругой Деборра-Ли Фернесс.



По данным издания People, пара прожила в браке в течение 27 лет.



"Мы были счастливы провести вместе в чудесном браке почти 30 лет, но наш путь изменился, и мы решили пройти его раздельно", - подтвердили супруги.



По словам Джекмана и его жены, семья для них была и всегда будет главным приоритетом.



"Мы приступаем к следующей главе с благодарностью, любовью и добротой. Мы очень ценим ваше понимание и уважение нашей частной жизни", - добавили они.



У пары от брака осталось двое детей - 23-летний Оскар и 18-летняя Ава.