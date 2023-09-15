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Хью Джекман решил развестись через почти 30 лет брака
15.09.2023 21:32 Алина Груднева

Хью Джекман решил развестись через почти 30 лет брака

Главный "Росомаха" Голливуда Хью Джекман решил развестись со своей супругой Деборра-Ли Фернесс.

По данным издания People, пара прожила в браке в течение 27 лет.

"Мы были счастливы провести вместе в чудесном браке почти 30 лет, но наш путь изменился, и мы решили пройти его раздельно", - подтвердили супруги.

По словам Джекмана и его жены, семья для них была и всегда будет главным приоритетом. 

"Мы приступаем к следующей главе с благодарностью, любовью и добротой. Мы очень ценим ваше понимание и уважение нашей частной жизни", - добавили они.

У пары от брака осталось двое детей - 23-летний Оскар и 18-летняя Ава.

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