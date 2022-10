Хуже монстров из фильмов ужасов: фотография муравья напугала сеть

На 48-й ежегодный конкурс Nikon Small World Photomicrography Competition была прислана фотография муравья крупным планом, которая быстро облетела интернет и вызвала бурю реакций.



На снимке, сделанном доктором Эугениюсом Каваляускасом из Таураге, Литва, видны красные глаза-бусинки муравья, его сердитое выражение лица и, похоже, длинные острые зубы.



В сети быстро подхватили идею о том, что муравьи с таким видом могут легко дать фору чудовищам из фильмов ужасов. Кроме того, пользователи предлагают даже использовать такие изображения вместо монстров в хоррор-фильмах.



For the first time ever in history, the 'clear photograph' of an ant is released and that's how it looks - the very same insect roaming inside your house, garden and everywhere!



The close-up portrait of an ant was clicked by photographer Eugenijus Kavaliauskas pic.twitter.com/G7l7Z4azEj