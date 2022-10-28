



Художник обустроил “тайную квартиру” в торговом центре и прожил там 4 года

Художник Майкл Таунсенд четыре года жил в секретной квартире посреди торгового центра Providence Place в Род-Айленде, США, пока его не арестовала охрана. Мужчине некуда было идти после того, как домовладелец выселил его из старой квартиры. Майкл услышал по радио рекламу торгового центра и вспомнил, что однажды обнаружил пустую комнату в здании.



Отправившись на поиски скрытого пространства, он обнаружил, что оно все еще не используется и переехал туда вместе с одним из своих приятелей. Вскоре друзья превратили пустующую площадь 750 квадратных футов в дом, добавив диван, обеденный стол и даже приставку PlayStation.



Впервые Таунсенд наткнулся на необычный дверной проем под торговым центром во время своей ежедневной пробежки в 1999 году. Через время он снова посетил комнату и решил проверить, действительно ли можно жить в торговом центре. На своем сайте Майкл написал: “Новый план заключался не в том, чтобы просто жить в торговом центре всего неделю, теперь он заключался в том, чтобы просто жить в торговом центре”.