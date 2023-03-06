Новости » Life Style
Художница из Турции – миру: "Мы благодарны"
06.03.2023 10:58 Mignews.ua

Художница из Турции – миру: "Мы благодарны"

Турецкая художница Сена Нур Тослак создала невероятную картину после шокирующих землетрясений в этой стране.

Своей работой под названием "Мы благодарны" она выразила благодарность спасателям и волонтерам, которые принимали участие в ликвидации последствий стихийного бедствия и продолжают оказывать помощь и сегодня. От масштабов и последствий землетрясения Турция будет восстанавливаться не один год. А вот человеческие потери никогда и ничто не восполнит.
 


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы