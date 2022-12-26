



Христианское население Израиля выросло до 185 000 человек – отчет

Христианская община Израиля выросла на 2% в 2021 году до 185 000 человек, что составляет 1,9% от общей численности населения Израиля, говорится в ежегодном отчете Центрального статистического бюро о общине, опубликованном в воскресенье.



В отчете отмечается, что более трех четвертей христианского населения Израиля составляют арабы, что составляет почти 7% всего арабского населения страны.



Большинство – 70% – христиан в Израиле живут на севере страны, преимущественно в Нацерете и Хайфе. В Иерусалиме проживает около 13 000 человек.

В отчете говорится, что 52,9% арабских христиан и 31,2% неарабских христиан продолжают учебу в ВУЗах после окончания средней школы, что превышает долю как мусульманского населения – 31,2%, так и еврейского населения – 48,2%.



В университетах арабы-христиане были преимущественно изучают социальные науки, право, математику, статистику и компьютерные науки, но недостаточно представлены в сфере образования, бизнеса и управления, а также парамедицинских наук.



“Общий коэффициент фертильности женщины-христианки в 2021 году составлял в среднем 1,77 ребенка на женщину по сравнению с 1,8 в 2019 году. Число детей на одну арабскую христианку было еще ниже — 1,68 ребенка на женщину”, – говорится в отчете.



Средний размер христианского домохозяйства составлял 3,06 человека, что наравне с еврейским домохозяйством –3,05, но меньше, чем у мусульманского домохозяйства 4,46.