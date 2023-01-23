



Храните вино правильно

Если вы действительно любите вино, важно знать, как хранить его правильно, и оно обязательно ответит вам взаимностью! Чтобы наслаждаться широким спектром вкусов и ароматов этого благородного напитка, стоит запомнить несколько простых правил.



Начнем с того, что хранить вино в холодильнике не стоит, т.к у разных типов вина разные оптимальные температуры хранения. Итак:



Белое сухое вино - 8-14°С

Белое сладкое вино - 7-12°С

Белое игристое вино - 7-11°С

Красное сухое вино - 12-18°С

Красное сладкое вино - 15-18°С

Красное игристое вино - 10-13°С



Кроме температуры большое значение имеет влажность, т.к. она влияет на состояние пробки. При недостаточном уровне влажности пробка начинает рассыхаться пропускать кислород, который приводит к окислению и изменению вкуса вина.



Кроме того, поврежденная пробка впитывает запахи холодильника и отдает их вину, разрушая аромат, который вы так любите.



Есть еще два аргумента против хранения вина в обычном холодильнике: колебания и положение бутылки. Чаще всего, вино ставят на дверцу, а значит оно стоит вертикально, пробка не смачивается, опять же рассыхается и трескается. А из-за открывания и закрывания дверцы вино подвергается постоянным колебаниям, от чего вино мутнеет и в нем появляется осадок.



А поскольку у большинства из нас, городских жителей, нет ни подвала, ни погреба, напрашивается только один вывод, идеальные условия для домашнего хранения вина - винный шкаф (винный холодильник), осталось самое главное - выбрать подходящую модель. И тут нам на помощь приходит компания «Бримаг», специализирующаяся на импорте и маркетинге домашних электроприборов, которая прямо сейчас впервые открывает отдел домашних винных холодильников. В рамках этого решения фирма получила эксклюзивное право на импорт и маркетинг товаров французского бренда La Sommeliere от FRIO, который специализируется на решениях для охлаждения и хранения вина.







Французский бренд La Sommeliere был основан еще в 1993 году и специализируется на производстве продуманных, качественных домашних холодильников для вина с использованием самых передовых технологий в мире. Эти красивые и функциональные приборы будут продаваться в Израиле в избранных магазинах электротоваров по всей стране и на специальном сайте по цене от 1990 до 17900 шекелей.



Ассортимент бренда La Sommeliere включает широкий выбор винных холодильников для домашнего использования с различными полками и температурными зонами для хранения и выдержки. Товары разделены на две основные серии: серия Люкс и серия Престиж. Бренд также предлагает уникальное бесплатное приложение VINOTAG для продуктов бренда, позволяющее управлять винным холодильником, дающее доступ к виртуальному дисплею холодильника и подробному инвентарному списку его содержимого.



Одна из ведущих моделей новой коллекции: мультитемпературный винный холодильник с разными зонами и температурой хранения и выдержки (серия Люкс) вместимостью 185 бутылок, совместимый с приложением VINOTAG. Это отдельный независимый холодильник в стильном черном дизайне, с системой охлаждения, работающей от компрессора. Тип охлаждения - циркуляция воздуха, а диапазон регулировки температуры составляет от 5 до 20 градусов Цельсия. Есть электронная регулировка и термометр с белым цифровым дисплеем. Холодильник закрывается одной стеклянной дверцей из закаленного трехслойного стекла, защищающего ваше винное сокровище от UV-излучения. Рекомендованная цена для потребителя: 17 900 шек.



Серию Престиж стоит рассмотреть 2 следующие популярные позиции:



Винный холодильник B.I с пятью фиксированными деревянными полками (бук), 1 деревянной полу-полкой (бук), 4-мя регулируемыми ножками, фильтром с активированным углем и съемной воздушной сеткой. Энергетический класс G мощностью 100 Вт с годовым потреблением электроэнергии KWH.

Рекомендованная цена для потребителя: 4990 шекелей







А также винный холодильник Bild для хранения вина при температуре подачи - вместимостью 28 бутылок со встроенным отсеком, системой охлаждения, работающей от компрессора, температурным диапазоном от 5 градусов до 20 градусов Цельсия и стеклянной дверцей, защищающий от UV-излучения.

Рекомендуемая цена для потребителя: 3590 шекелей.



Компания «Бримаг» импортирует электротехническую и электронную бытовую технику ведущих мировых производителей, таких как LG, Beko, DeLonghi, Kenwood, Braun и BabyLiss, а также занимается маркетингом и распространением бытовой техникой, продажей вспомогательного оборудования и предоставлением гарантийных и ремонтных услуг для этих товаров.



Весь ассортимент товаров бренда будет представлен в феврале 2023 года на выставке вин SOMMELIERE в Доме культуры в Тель-Авиве.



Товары доступны в сети Metro и сертефицированных магазинах электротоваров, а также в избранных сетях товаров класса люкс ли на сайте: www.brimag.com