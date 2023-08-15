



Хозяин подсмотрел за поведением своих питомцев: результат его удивил

Обеспокоенный хозяин решил установить в квартире скрытую камеру, чтобы понаблюдать за поведением своих домашних питомцев, когда его нет рядом.



По данным британской газеты The Daily Mirror, увиденное его приятно удивило.



Хозяин узнал, что кот и собака являются лучшими друзьями. Когда владелец питомцев уходил на работу, котик приходил ко псу по кличке Джоуль на диван и начинал к нему прижиматься. Он даже нежно мял друга лапками, чтобы успокоить обеспокоенную и грустящую собаку.



"Джоуль и Кельвин не просто вместе сидели на диване. Они прижимались друг к другу. Я думаю, Кельвин действительно помогает справиться с беспокойством Джоуля. Он всегда был дружелюбен по отношению к собаками, но я никогда не подозревал, несколько, пока не установил камеру", - признался хозяин.