



Хотел остаться с внуками: Бедрос Киркоров бросил больную раком жену

91-летний Бедрос Киркоров подал на развод после 26 лет брака со своей женой Людмилой Смирновой. Как выяснилось, точку в семейных отношениях певец поставил ещё 12 лет назад, но на официальный развод решился только сейчас.



По словам артиста, разлад между супругами начался практически сразу после рождения внуков. Киркоров хотел как можно больше времени проводить с внуками, а его жена так и не смогла полюбить столицу. Людмила желала оставаться в родном Великом Новгороде.



“Я хотел быть с внуками”, –объяснил свое решение Бедрос Киркоров.



В итоге супруги начали жить на два города, а потом и вовсе потеряли взаимопонимание, сохранив брак лишь номинально. Ситуацию с разводом также осложняет заболевание Смирновой. Пять лет назад ей диагностировали рак молочной железы, с которым Людмила борется все эти годы.



Киркоров о заболевании своей супруги предпочитает ничего не говорить. При этом 91-летний певец отмечает, что по условиям брачного контракта при разводе все имущество останется у его супруги Людмилы.



Сын Киркорова, Филипп, давал отцу деньги на строительство дома. Однако, Киркоров-младший заявил, что примет любое решение родителя.

