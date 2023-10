HOT открывает бесплатный доступ к телеканалам в Израиле

В связи с ситуацией в сфере безопасности компания HOT объявляет об открытии в Израиле множества телеканалов и контента видеотеки HOT VOD для бесплатного просмотра:



Эту информацию сообщили в НОТ, подчеркнув, что "все клиенты компании смогут смотреть без дополнительной платы многие каналы, в том числе из категории "Премиум"".



В частности, в свободном доступе будут Viva Premium, Viva+, каналы турецких и средиземноморских мелодрам, различные спортивные телеканалы, "Реалити", "Израильское кино" и другие.



Для детей, которым в эти тяжелые для страны дни приходится оставаться дома, открыты такие каналы как "Хоп!", "НОТ Лули", "Логи", "а-Кохавим" и т. д.



В компании заверили, что абоненты видеотеки VOD смогут смотреть бесплатно фильмы в категории "CINEMA TIME".



Кроме того, для всех клиентов сервиса NEXT TV от HOT открывается бесплатный доступ и к премиальным телеканалам и пакету NEXT MORE.



"Каналы открываются автоматически, нет необходимости обращаться в сервисные центры компании", – сообщили HOT, уточнив, что более подробную информацию можно найти на сайте компании.