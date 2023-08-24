



Холли Берри завершила бракоразводный процесс: как "наварился" ее бывший

Популярная голливудская актриса Холли Берри завершила бракоразводный процесс со своим третьим мужем Оливье Мартинесом.



Парочка прожила в браке лишь два года.



Теперь новоиспеченный холостяк получит неплохие "дивиденды" за совместную с Холли жизнь. В частности, актрисе придется выплачивать ему алименты в размере 8 тысяч долларов за совместного ребенка.



Более того, Мартинесу достанутся 4,3% от любого дохода актрисы, если тот будет превышать 2 миллиона долларов. Судебные разбирательства между парочкой длились около восьми лет.

