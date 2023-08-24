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Холли Берри завершила бракоразводный процесс: как "наварился" ее бывший
24.08.2023 14:25 Алина Груднева

Холли Берри завершила бракоразводный процесс: как "наварился" ее бывший

Популярная голливудская актриса Холли Берри завершила бракоразводный процесс со своим третьим мужем Оливье Мартинесом.

Парочка прожила в браке лишь два года.

Теперь новоиспеченный холостяк получит неплохие "дивиденды" за совместную с Холли жизнь. В частности, актрисе придется выплачивать ему алименты в размере 8 тысяч долларов за совместного ребенка.

Более того, Мартинесу достанутся 4,3% от любого дохода актрисы, если тот будет превышать 2 миллиона долларов. Судебные разбирательства между парочкой длились около восьми лет.
 

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