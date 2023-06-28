



Холланд сознался, как покорил Зендаю

Голливудский актер Том Холланд сделал неожиданное признание о том, каким образом смог покорить коллегу по съемкам в фильмах о "Человеке-пауке" Зендаю.



По словам "спайдермена", влюбить в себя актрису он смог благодаря крайне полезному хобби - делать все своими руками.



"Однажды я починил своей девушке дверь. Я был в ее доме, а дверь была сломана. И я сказал ей: "Я починю тебе эту дверь", - признался Холланд.



Теперь парочка, которая старается держать подальше от публики подробности своих отношений, влюблена друг в друга. Холланд отметил, что ему давно нравится столярное дело.



"Однажды я сделал маме кухонный стол, я обустроил кабинет и сделал все шкафы в своей спальне. Я построил маленький скворечник с дедушкой", — отметил актер.

