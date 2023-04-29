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Хлои Кардашьян удалили раковую опухоль: звезда показала последствия | Фото: instagram.com/khloekardashian
29.04.2023 07:05 Алина Груднева

Хлои Кардашьян удалили раковую опухоль: звезда показала последствия

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян перенесла операцию по удалению опухоли на лице.

Она впервые показала последствия хирургического вмешательства в тизере следующего сезона сериала The Kardashians.

Знаменитость уже сняла повязку с лица. Теперь на ее щеке виден огромный шрам, который занимает практически всю ее левую щеку.
 

Судя по линейке, которую приложил рядом ее хирург, длина рубца составляет четыре сантиметра. К счастью, операция по удалению опухоли прошла успешно. Что примечательно, это уже не первая ее меланома. В 19 лет ей удалили опухоль на спине.


 

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