



Хлои Кардашьян удалили раковую опухоль: звезда показала последствия

Звезда реалити-шоу Хлои Кардашьян перенесла операцию по удалению опухоли на лице.



Она впервые показала последствия хирургического вмешательства в тизере следующего сезона сериала The Kardashians.



Знаменитость уже сняла повязку с лица. Теперь на ее щеке виден огромный шрам, который занимает практически всю ее левую щеку.



Судя по линейке, которую приложил рядом ее хирург, длина рубца составляет четыре сантиметра. К счастью, операция по удалению опухоли прошла успешно. Что примечательно, это уже не первая ее меланома. В 19 лет ей удалили опухоль на спине.