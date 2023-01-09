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Хит Ноа Кирел появился в популярном шоу Netflix
09.01.2023 21:55 Ольга Белозерова

Хит Ноа Кирел появился в популярном шоу Netflix

В популярном шоу от Netfix "Джинни и Джорджия" прозвучала песня израильской певицы Ноа Кирел.

Как сообщает Ynet, в новом сезоне шоу, в пятом его эпизоде, примерно на 29-й минуте звучит хит Кирел под названием "Paamon".

"Для меня это большая честь. Это также честь для музыкальной индустрии Израиля! Каждое достижение такого рода продвигает израильскую музыку и открывает глаза людям во всем мире на таланты в нашей стране", - заявил агент израильской звезды Роберто Бен Шошан.

Песня Ноа Кирел "Paamon" на данный момент набрала порядка 17 миллионов просмотров на YouTube.


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