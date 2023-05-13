



Хирург о "новых" ягодицах Анны Седоковой: "это перебор"

Анна Седокова в своем блоге делится секретами стиля и красоты, некоторыми событиями из личной жизни и, конечно же, пикантными фотографиями. При этом Анну постоянно подозревают в различных пластических операциях, пишут российские СМИ.



Пару лет назад Седокова призналась, что действительно корректировала внешность, но не грудь или нос, как думали многие, а "контуры фигуры", то есть — делала липосакцию. Однако последние видео в блоге артистки наталкивают на мысль о том, что дело не ограничилось выкачиванием жира.



В последнее время поклонники начали замечать, что ягодицы певицы заметно увеличились. Это, к слову, не первый раз, когда Анну подозревают в увеличении пятой точки. Журналисты обратились к эксперту, чтобы на самом деле узнать, что повлияло на такую сильную перемену.



"На мой взгляд то, что мы наблюдаем на фото у Анны Седоковой, однозначно перебор. Ни под какое золотое сечение и правильные пропорции это не вписывается. Думаю, что у певицы установлены крупные импланты. Также, скорее всего, сделана коррекция с помощью собственного жира. Подобная коррекция жиром показана пациентам с худощавым телосложением, так как в некоторых случаях после установки импланты могут быть заметны, так их ''маскируют'' с помощью липофилинга", — говорит эксперт Надежда.



"На самом деле, в этой ситуации правильнее было бы убрать жир в поясничной области (это, кстати говоря, и было сделано) с помощью липосакции и ввести его в ягодичную зону без имплантов. Получилась бы естественная коррекция без такого гипертрофированного результата. И в этом случае мы могли бы говорить о естественности пропорций и соблюдении правил золотого сечения", — отмечает эксперт.



