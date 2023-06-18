



Highway to Hell: В Польше верующие добились отмены "сатанинского" автобуса №666

До польского приморского курорта Гель можно доехать автобусом по маршруту №666 со ссылкой на “число дьявола”. Транспортный оператор подвергся давлению религиозных групп и объявил, что маршрут будет изменен на №669. Об этом пишет Sky News.



За последние 10 лет разные религиозные группы завалили жалобами местного транспортного оператора, курсирующего по маршруту №666. В результате общины добились переименования этого "сатанинского" маршрута. Под давлением общественности транспортный оператор PKS Gdynia объявил об изменении маршрута №666 на №669, который начнет курсировать с 24 июня.



Пикантности ситуации добавлял тот факт, что путешествующие по этому маршруту туристы прозвали его "Highway to Hel" с отсылкой к культовому хиту хардрок-легенд AC/DC "Highway to Hell", который дословно переводится как "Дорога в ад".



Местные жители давно обратили внимание на каламбур с названием этого автобусного маршрута, одного многие из них рассматривали это просто как "безобидную шутку". Между тем, католическое издание Fronda в 2018 году назвало использование числа №666 в его названии "сатанинской глупостью".



Так, за последние 10 лет администрацию выполняющего рейс транспортного оператора просто завалили жалобами разные христианские группы и отдельные граждане. В конце концов, компания сдалась.



“Правление прогнулось под тяжестью писем и запросов, которые нам посылали, может быть, не в больших количествах, но циклически в течение многих лет с просьбой изменить номер линии”, – прокомментировал PKS Gdynia пресс-секретарь Марцин Щвачик.

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При этом он заявил, что маршрут №666 может вернуться, если пассажиры сильно потребуют этого.



Приморский курорт Гель популярен среди туристов благодаря отдаленным пляжам и лесным тропам. Этот полуостров протяженностью 35 километров на севере Польши считается одним из самых красивых и нетронутых уголков Балтийского побережья.

