



Херд пытается доказать, что ничего не должна Деппу

Актриса Эмбер Херд, с треском проигравшая суд, пытается доказать, что ничего не должна выплачивать бывшему мужу Джонни Деппу.

Она подала соответствующую апелляцию.

По словам Эмбер, есть 16 причин, чтобы не выплачивать компенсацию бывшему мужу.

Ее апелляция будет рассматриваться в Вирджинии. Адвокаты прописали в документе, что она ничего не должна бывшему из-за отсутствия четких и убедительных доказательств фактического злого умысла. Также среди причин указан отказ суда первой инстанции признать недействительным возмещение ущерба, которое присудили присяжные.