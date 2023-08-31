



Хелен Миррен: Израиль должен существовать вечно

Хелен Миррен твердо убеждена, что Израиль должен существовать вечно. Об этом она сказала в интервью 12-му каналу.



“Я верю в Израиль, в существование Израиля, и я верю, что Израиль должен идти вперед в будущее, до конца вечности”, – сказала оскароносная актриса.



Актриса рассказала, что была добровольцем в кибуце после Шестидневной войны в 1967 году, и что Израиль захватил ее тут же.



“Необычайная магическая энергия страны, которая только начинала пускать корни в землю, – это было удивительное время”, – поделилась она.

Миррен верит в людей, которых она узнала в стране.



“Я верю, что именно творческое сообщество будет продвигать Израиль вперед”, – сказала она. “Я знаю, что в Израиле есть основа, фундамент глубокого интеллекта, вдумчивости, целеустремленности и поэзии, который, я думаю, очень, очень особенный”.



Актриса сообщила, что не согласилась подчиниться давлению BDS, требующем от нее отказа от главной роли в биографическом фильме о Голде Меир, который вышел в кинотеатрах на прошлой неделе и вызвал широкое признание.