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HBO закрыл сериал "Мир Дикого Запада"
05.11.2022 10:46 Ольга Белозерова

HBO закрыл сериал "Мир Дикого Запада"

Руководство телекомпании HBO приняло решение о закрытии сериала "Мир Дикого Запада" (Westworld). Четвертый сезон сериала станет последним.

Об этом сообщает TechCrunch.

"Мы безмерно благодарны талантливым актерам, продюсерам и съемочной группе, а также всем нашим партнерам из Kilter Films, Bad Robot и Warner Bros. Television. Было волнительно присоединиться к ним в этом путешествии", - говорится в заявлении HBO.

Вероятно, сеть приняла решение о закрытии сериала после того, как увидела, что рейтинги зрителей "Мира Дикого Запада" продолжают падать и падать.

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