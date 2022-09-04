



Хаос на фестивале Замани: обезумевшая толпа ворвалась на Ферму Ронит



3 сентября в Израиле впервые проходил престижный международный фестиваль Замана. В мероприятии принимали участие известные коллективы и исполнители электронной музыки - Tail of Hass, Stefan Bodzin, Harmonica, Ostil и The Element.



Около 5000 человек заплатили за вход по 500 шекелей.



Толпу, однако, не пропускали на ферму более часа. Образовалась безумная давка, людям ничего не объясняли, девушки падали в обморок. В конце концов начался настоящий мятеж, обезумевшая толпа прорвала первую цепь охраны, и охранники предпочли открыть ворота, пустив на ферму всех - не проверяя билетов и сумок.



На настоящий момент организаторы фестиваля никак не отреагировали на информацию об описанных безобразиях.

