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Халк высмеял Илона Маска за его твиты об Украине
07.10.2022 02:22 Александр Юзовский

Халк высмеял Илона Маска за его твиты об Украине

Актер Марк Руффало, который знаком общественности по роли Халка в киновселенной Marvel, высмеял Илона Маска за его слова об Украине и посоветовал ему подтянуть историю.

Руффало отметил, что "повторное голосование" на захваченных Россией территориях ни в коем случае не состоится.

"Илон должен выполнять домашнее задание. Он ошибся в каждом пункте, включая предположение, что ООН будет наблюдать за незаконным референдумом, противоречащим самому уставу ООН. Илон, ты можешь лучше", — написал актер.

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