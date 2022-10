Халк высмеял Илона Маска за его твиты об Украине

Актер Марк Руффало, который знаком общественности по роли Халка в киновселенной Marvel, высмеял Илона Маска за его слова об Украине и посоветовал ему подтянуть историю.



Руффало отметил, что "повторное голосование" на захваченных Россией территориях ни в коем случае не состоится.



"Илон должен выполнять домашнее задание. Он ошибся в каждом пункте, включая предположение, что ООН будет наблюдать за незаконным референдумом, противоречащим самому уставу ООН. Илон, ты можешь лучше", — написал актер.



Elon should have done his homework. He got it wrong on every single point, including suggesting the UN oversee the illegal referendum is against the UN bylaws itself. Elon, you can do better. https://t.co/4s7EoiF4Yl