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Навальный
02.06.2023 15:09 Алина Груднева

Хакеры взломали сайт Кадышевой: теперь она "поддерживает" Навального

Хакеры разместили на взломанном сайте народной артистки РФ Надежды Кадышевой анонс концерта в поддержку содержащегося в тюрьме оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "Медуза".

"Я и моя команда решили использовать наш творческий потенциал и популярность, чтобы поддержать Навального и выразить нашу надежду на лучшее будущее", — написали хакеры.

В анонсе утверждается, будто музыкальное мероприятие в поддержку Навального состоится в концертном зале Мариинского театра Санкт-Петербурга 4 июня.

В этот же день соратники оппозиционера собираются провести акции.

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