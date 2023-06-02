



Хакеры взломали сайт Кадышевой: теперь она "поддерживает" Навального

Хакеры разместили на взломанном сайте народной артистки РФ Надежды Кадышевой анонс концерта в поддержку содержащегося в тюрьме оппозиционера Алексея Навального.



Об этом сообщает "Медуза".



"Я и моя команда решили использовать наш творческий потенциал и популярность, чтобы поддержать Навального и выразить нашу надежду на лучшее будущее", — написали хакеры.



В анонсе утверждается, будто музыкальное мероприятие в поддержку Навального состоится в концертном зале Мариинского театра Санкт-Петербурга 4 июня.



В этот же день соратники оппозиционера собираются провести акции.