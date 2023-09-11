



Хайди Клум пообещала, что ее костюм на Хэллоуин переплюнет прошлогоднего червя

0-летняя немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум, в прошлом году буквально ошеломила публику костюмом дождевого червя на вечеринке в честь Хэллоуина. В новом интервью Хайди пообещала, что в этом году ее наряд будет "действительно экстравагантным". Об этом пишет Daily Mail.



"Это будет действительно нечто большее. У меня были бессонные ночи из-за этого, вы меня знаете. Должна признаться, мне это нравится. И потом, нутром я чувствую, что все будет хорошо", – рассказала она.



По ее словам, процесс подготовки к вечеринке уже “идет полным ходом”. Гайди говорит, что узнав ее идею, ее команда "выразила беспокойство" по поводу этого.



"Они вроде бы хотели, чтобы я придумала план Б и план С, но я не такая. Для меня это план А. Если вы думаете о разных других вещах, то это не будет успехом или не будет таким уж важным", – пояснила супермодель.



Если в 2022 году на вечеринку Клум сопровождал ее муж Том Каулитц в образе одноглазого рыбака, то в этом году никто из семьи участия в ее подготовке не принимает. Уникальность костюма для Хайди, уже ставшей легендой благодаря своему креативу на Хэллоуин, имеет первостепенное значение.



Костюм дождевого червя, в котором супермодель появилась на 21-ю ежегодную вечеринку на Хэллоуин, до сих пор остается наиболее обсуждаемым. Реалистичная фигура червя имела складки и была дополнена изогнутой головой и длинным хвостом. На изготовление костюма ушло почти два года, и поначалу команда звезды опасалась браться за этот проект, потому что других вариантов просто не существовало. Стоимость костюма не разглашается , но по словам создателей, он "гораздо дороже, чем кто-то может себе представить".