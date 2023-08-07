



Хайди Клум показала фото в мини-бикини из отпуска в Италии

50-летняя Хайди Клум продемонстрировала свою потрясающую фигуру в откровенном купальнике в Instagram, наслаждаясь роскошным отдыхом в Италии. Об этом пишет Daily Mail.



Сейчас Хайди и ее муж Том Каулитц отдыхают на Капри. И супермодель часто радует своих поклонников яркими снимками.



В этот раз она позировала на фоне моря с синей чашкой в руках и для снимков выбрала бежевый бикини оригинального фасона от MC2 Saint Barth.



Хайди, которая недавно отпраздновала свою четвертую годовщину свадьбы с 33-летним гитаристом Tokio Hotel, загорает на живописном острове у побережья Италии.Остров Капри для Тома и Хайди имеет особое значение, именно здесь, 3 августа 2019 года они сочетались браком на борту яхты "Кристина О", которая ранее принадлежала греческому миллиардеру Аристотелю Онассису.Так что Хайди и Том отметили годовщину, сходив на свидание. И опубликовали романтическое видео. А после супермодель устроила настоящий модный показ, меняя купальники каждый день.