



Хадар Мохтар не избрана в Кнессет, но у нее - другое достижение

Google публикует сегодня 7 декабря, уже 22-й год подряд, сводные наиболее популярных запросов за 2022 год, которые раскрывают самые трендовые темы и людей прошедшего года в различных категориях. Резюме года Израиля и 70 других стран доступны на сайте Year in Search.



Хадар Мухтар, председатель партии "Горящая молодежь", которая осталась далеко за избирательным порогом, заняла первое место в списке самых модных людей года в Израиле. Другие политики в списке - член МК Итамар Бен-Гвир, глава партии "Оцма Йегудит" (3-е место) и президент России Владимир Путин (8-е место).



Серьезная авария на мотоцикле и процесс восстановления стали причиной того, что актер Неро Леви оказался на втором месте в списке. Возвращение Санди Беар на шоу "Танцы со звездами" вывело ее на четвертое место.



Игаль Шилон, раскрывший состояние своего здоровья в этом году, на шестом месте; Саймон Левиев, "мошенник Tinder", на седьмом месте; бывший судья Эти Крайф, раскрывшая тайны своей личной жизни и попытавшаяся пробиться в политику, и ведущий Аси Эзер занимают девятое и десятое места соответственно.

