



"Хацала" запускает воздушное медицинское подразделение

На этой неделе Израильская организация "Хацала" (United Hatzalah of Israel) открыла свое воздушное медицинское подразделение, состоящее из трех вертолетов и персонала из 30 летных парамедиков. Подразделение будет полностью готово к работе к 12 марта. Подразделение будет оказывать немедленную медицинскую помощь с воздуха на севере, в центре и на юге Израиля.



Вертолеты, которыми управляют пилоты, ранее служившие в подразделениях воздушных сил Израиля, укомплектованы парамедиками "Хацала". Все они прошли обширную подготовку по работе с бортовыми транспортными средствами и методам эвакуации.



Вертолеты Medevac оснащены самым современным медицинским оборудованием и будут постоянно иметь на борту двух летных фельдшеров из подразделения, которое будет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, круглый год и будет оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне.



Вертолеты предназначены для экстренной перевозки по воздуху пациентов в критическом состоянии и оснащены специальным оборудованием швейцарской компании Bucher Industries.



Летные парамедики также имеют специальные нательные камеры, которые будут передавать живые кадры с места происшествия в Диспетчерско-командный центр "Хацала" , что позволит сотрудничать с больницами и врачами, которые смогут давать специальные инструкции во время лечения и эвакуации пациентов.



Президент и основатель "Хацала" Эли Бир сказал: " Это знаменательный день в области экстренной медицины для Израиля и для 6500 добровольцев организации, которая оказывает медицинскую помощь во время чрезвычайных ситуаций в Израиле и во всем мире. Эти вертолеты теперь присоединяются к нашему парку машин медицинского реагирования, в который входят катера, квадроциклы для спасательных работ в горных районах, на пляжах и в районах со сложным рельефом, а также другие специализированные транспортные средства, которыми мы оснащаем наши поисково-спасательные подразделения".



Специализированное подразделение обеспечит более быстрое реагирование на неотложную медицинскую помощь и эвакуацию в чрезвычайных ситуациях, вызванных террористическими атаками или другими травмирующими случаями по всей стране.







