



"Хацала" получила в дар пуленепробиваемые жилеты

В общей сложности 1500 комплектов керамических пуленепробиваемых жилетов и касок были переданы в дар "Хацала" (United Hatzalah (UH) для защиты добровольцев.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



В церемонии, посвященной этому событию, принял участие министр обороны Израиля Бени Ганц.



Защитное снаряжение, которое было оплачено в основном благотворительным фондом Леоны М. и Гарри Б. Хелмсли и некоторыми анонимными донорами, будет распространено в ближайшие дни среди добровольцев, оказывающих первую помощь.