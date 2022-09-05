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05.09.2022 17:46 Ольга Белозерова

"Хацала" получила в дар пуленепробиваемые жилеты

В общей сложности 1500 комплектов керамических пуленепробиваемых жилетов и касок были переданы в дар "Хацала" (United Hatzalah (UH) для защиты добровольцев.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

В церемонии, посвященной этому событию, принял участие министр обороны Израиля Бени Ганц. 

Защитное снаряжение, которое было оплачено в основном благотворительным фондом Леоны М. и Гарри Б. Хелмсли и некоторыми анонимными донорами, будет распространено в ближайшие дни среди добровольцев, оказывающих первую помощь.

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