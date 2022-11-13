



Хаббад США подает в суд на Россию, чтобы вернуть исторические документы

Один из раввинов, выполнявший пожизненную миссию по поиску "Коллекции Шнеерсона", говорит, что "некоторые книги — это то, что Гитлер украл у евреев и намеревался создать из них музей".



Ассоциация хабадских хасидов в США расширяет свои усилия по восстановлению уникальной коллекции книг, принадлежавшей династии хасидских раввинов, подав иск против России в израильский суд.



Иск о возврате коллекции Шнеерсона был подан в магистратский суд Иерусалима в попытке привести в исполнение вердикт американского суда, разрешающего обращение взыскания на российские активы в Израиле. В 2013 году книги были перемещены в Еврейский музей и Центр толерантности в Москве.



В июле выяснилось, что ассоциация обратилась к генеральному прокурору Израиля Гали Бахарав-Миаре с призывом заморозить юридические процедуры передачи прав собственности на недвижимость в Иерусалиме российскому правительству, а также потребовала вернуть коллекцию, принадлежавшую династии любавических раввинов до русской революции.



Ассоциация хабадских хасидов попыталась убедить Израиль вести эту борьбу вместе с ними, но когда Израиль не выразил готовности, решила противостоять Росии в одиночку.



В иске, поданном адвокатами Ури Кедаром и Ави Блумом в сопровождении американского юриста Ната Лёвена, ассоциация требует вернуть коллекцию Шнеерсона и наложить штраф за неуважение к суду в США, который на сегодняшний день составляет более 170 миллионов долларов.



Хаббад десятилетиями требовал вернуть коллекцию законным владельцам. Любавичский Ребе даже назначил для возвращения книг специальную делегацию во главе с раввинами Шоломом Дов-Бер Левиным и раввином Шломо Кони, которые с тех пор прилагают различные усилия для достижения этой цели.



В конце подробного искового заявления, поданного юристами, было подчеркнуто, что необходимость исполнения решения суда США особенно важна в связи с важностью коллекции для Хаббада и еврейского народа в целом.



"Печальная ирония заключается в том, что некоторые книги — это то, что Гитлер отобрал у евреев и намеревался создать из них музей. Теперь они находятся в "Музее толерантности" в России", — сказал раввин Шломо Конин, член хабадского хасидизма и активист в битве за возвращение книг.



Адвокат Ури Кедар подчеркнул, что законодательный шаг является первым шагом к международному признанию дела.