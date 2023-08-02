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Гвинет Пэлтроу разместила свой гостевой дом на Airbnb
02.08.2023 19:56 Ирина Демьянова

Гвинет Пэлтроу разместила свой гостевой дом на Airbnb

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу решила дать поклонникам возможность провести= ночь в ее роскошном домике для гостей. Об этом она сообщила в своем Instagram.
 
В частности, она выставила свой гостевой дом в Монтесито, штат Калифорния, на сервисе Airbnb. По ее словам, инициатива призвана сделать мир менее покинутым.
 
"Одиночество - свойственное человеку состояние, но последние несколько лет усиленной изоляции и отсутствия общности сделали нашу жизнь еще более одинокой... Поэтому я приглашаю вас остановиться в моем доме для гостей в Монтесито на ночь. Пока мы не знакомы, но я уверена, что за вкусной трапезой мы найдем некие связи и некое сплочение", - написала она.
 
Пэлтроу также провела видео-экскурсию по дому, который она описала как свое "пристанище для передышки и просветления разума".
 
Кроме того, у победителя будет возможность насладиться ужином от шеф-повара вместе с актрисой и ее мужем Брэдом Фэлчаком.

 

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