



Гвинет Пэлтроу призналась в любви бывшему мужу

Гвинет Пэлтроу в четверг поделилась в соцсети очень редким фото с бывшим мужем. И призналась ему в любви, пишет Daily Mail.



На снимке актриса позирует с Крисом Мартином на парковке.



50-летняя оскароносная звезда поздравляла своего бывшего супруга, с которым она рассталась в 2014 году, с 46-летием.



“С днем рождения, самый милый отец и друг, мы любим тебя”, — написала она.



У звезд также есть двое совместных детей: 18-летняя Эппл и 16-летний Мозес.



После разрыва Пэлтроу и Мартин стали близкими друзьями и даже отдыхают вместе со своими новыми партнерами. Актриса вышла замуж за Брэда Фэлчака, а певец состоит в отношениях с Дакотой Джонсон.



