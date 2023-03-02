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Гвинет Пэлтроу призналась в любви бывшему мужу
02.03.2023 20:22 Ирина Демьянова

Гвинет Пэлтроу призналась в любви бывшему мужу

Гвинет Пэлтроу  в четверг поделилась в соцсети очень редким фото с бывшим мужем. И призналась ему в любви, пишет Daily Mail.

На снимке актриса позирует с Крисом Мартином на парковке.

50-летняя оскароносная звезда поздравляла своего бывшего супруга, с которым она рассталась в 2014 году, с 46-летием.

“С днем рождения, самый милый отец и друг, мы любим тебя”, — написала она.

У звезд также есть двое совместных детей: 18-летняя Эппл и 16-летний Мозес. 

После разрыва Пэлтроу и Мартин стали близкими друзьями и даже отдыхают вместе со своими новыми партнерами. Актриса вышла замуж за Брэда Фэлчака, а певец состоит в отношениях с  Дакотой Джонсон.

 

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