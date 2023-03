Американская актриса Гвинет Пэлтроу одержала победу в суде по делу об аварии на горнолыжном курорте, которая произошла в 2016 году.



По данным The Washington Post, суд присяжных признал ее невиновной.



Актриса отсудила целый один доллар в суде в штате Юта. Судебный процесс против нее начал 76-летний пенсионер Терри Сандерсон.



Он утверждал, что Пэлтроу сбила его на склоне, из-за чего у него была черепно-мозговая травма и четыре сломанных ребра. Пенсионер требовал компенсацию в размере 3 млн долларов.



Актриса подала встречный иск. Она обвинила мужчину в том, что это он на нее наехал. Присяжные, в итоге, встали на ее сторону.



